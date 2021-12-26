/668389/النواب-يوافق-على-الترخيص-لوزير-البترول-في-التعاقد-مع-الهيئة-المصرية-العامة-بخليج-السويس

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، خلال الجلسة العامة ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون اويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع )، وسبق ان تم عرضه على مجلس الدولة .

دوت الخليج

واستعرض المهندس حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، موضحا ، أن قطاع البترول والثروة المعدنية المصرى من أنجح القطاعات على مستوى الدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية لما حققه من نتائج أعمال متميزة من حيث النهج المتميز والاستراتيجية المرنة التى يعمل بها هذا القطاع، حيث حقق عدد كبير من الإنجازات كانت ارقام الإنتاج والبحث والاستكشاف وتوقيع الاتفاقيات ودخول الشركات العالمية وحجم الاستثمارات خير دليل على تلك الإنجازات.

النواب يوافق على الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة بخليج السويس

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن توقيع عدد من عقود التنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس لجذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول هي خطوة كبيرة تساهم في الارتقاء والنهوض بالاقتصاد، ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الماضية.

وأفاد تقرير اللجنة ، ان القانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون اويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع ) ، يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وايجابيات منها:

- الحصول على العديد من المنح غير المستردة - شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة -إعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز -قيام المقاول بتدريب موظفي الهيئة بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي تدفع عن كل سنة مالية طوال مدة سريان الاتفاقية