محافظ الغربية: نقلة كبرى فى المحلة عبر العديد من المشروعات

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، خلال جولته التفقدية اليوم الأحد، يرافقه النائب أحمد بلال، لمتابعة أعمال التطوير بشارع جمال عبد الناصر فى حى ثان المحلة، إنه يتم حاليا دراسة مقترح إنشاء أول ممشى لأهالى مدينة المحلة الكبرى للشارع بطول 1600 متر، حيث ستقوم المحافظة عقب الرصف بدراسة تركيب الانترلوك، ومقاعد الجلوس، وأعمدة الإنارة، إلى جانب المشاركة المجتمعية من أهالى منشأة البكرى بزرع أشجار الزينة والأشجار المثمرة.
ووجه المحافظ - خلال الجولة - رئيس حى ثان المحلة أحمد المغاورى، برصف جزء إضافى من الشارع بطول 300 متر وحتى مزلقان العلو، والبدء فى تخطيط الشارع الذى تم تخصيصه لممارسة رياضة الدراجات.
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