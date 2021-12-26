التضامن: تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من الأولويات الوطنية

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن التنمية المجتمعة الدامجة والشاملة للجميع «CBID»، حديثة النشأة خلال السنوات الأخيرة، وهى إصدار جديد لنهج وملامح التأهيل المرتكز على المجتمع « CBR».





جاء ذلك خلال المؤتمر الوطنى حول «آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع «CBID»، وعلاقتها بدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر»، "المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى - نموذجا"، تحت رعاية وزيرة التضامن، والذى يعقد فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور أعضاء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الإسكوا" إدارة التنمية الاجتماعية لدولة لبنان، وممثلين عن الوزارات والهيئات الدولية، والمجالس القومية المتخصصة، ومؤسسات العمل الأهلى العاملة فى مجال التأهيل والإعاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن مصر نفذت من قبل والمؤسسات الدولية ومؤسسات العمل الأهلى العديد من برامج ومشروعات "التأهيل المرتكز على المجتمع، CBR ولدينا خبراء وكوادر بشرية متخصصة ساهمت فى إرساء وتطبيق الـ «CBR».

وأضافت القباج أن وزارة التضامن اتخذت من الاستثمار الاجتماعى فى الأشخاص ذوى الهمم ركيزة ومنطلقًا وإطارًا عامًا تعمل من خلاله وتراعيه عند تقديمها خدماتها، المنصوص عليها بقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن هذا ليس تفضلًا منها، بل حق لهم وتوجهات أكدت عليها القيادة السياسية، ودعمها الكامل وإصرارها العميق على تلبية حقوقهم، كما أكدت القيادة السياسية أن جهود تمكين الأبناء من ذوى القدرات الخاصة جزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية التى تستهدف الارتفاء بحياة المواطنين بوجه عام.

وأوضحت وزيرة التضامن أن نهج التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع «CBID» يمثل منهجًا تنمويًا حديثًا يحقق التغيير فى حياة الأشخاص على ذوى القدرات على مستوى المجتمع من خلال العمل مع المجموعات والمؤسسات المحلية بأى دولة ما، وعلى نطاق عالمى يسترشد عمل نهج التنمية المجتمعية الدامجة الشاملة للجميع بمبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ويقر بأن بناء مجتمعات قوية يتطلب التركيز على المساواة فى الحصول على خدمات جيدة النوعية، وعلى المشاركة المدنية، التى تهدف إلى دعم العمل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم ومنظماتهم من أجل المشاركة الكاملة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتهم وصولًا إلى عالم شامل يتمتع فيه الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوق الإنسان ويحققون إمكاناتهم الكاملة.

وأشارت القباج إلى أنها تريد التأكيد على شمول نهج "التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع (CBID)" فى كل من: (الصحة، التعليم، سبل العيش، الأنشطة الاجتماعية، التمكين، العمل)، بشكل وثيق مع الشركاء المحليين، والحكومات المحلية، وحركات الإعاقة لإحداث التغيير المرغوب فيه.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حلمى، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لخدمات الإعاقة والحوكمة، إن الدولة مُمثلة فى وزارة التضامن، ومؤسسات العمل الأهلى نفذت العديد من البرامج والمشروعات التى أرست (التأهيل المجتمعى، أو التأهيل المرتكز على المجتمع CBR) واقعًا حقيقيا منذ بداية الثمانينيات والتسعينيات، والعقدين الأول والثانى من القرن 21، بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية وفى مقدمتها بالتأكيد منظمة الصحة العالمية (WHO)، (HI)، ... وغيرها من المنظمات التمويلية الدولية.

وأضاف حلمى أن مصر لديها من (المعارف، والمهارات، والاتجاهات الايجابية، ووحدات الـتأهيل المجتمعى)، التى تشهد على أسبقيتها وجدارتها على المستوى العربى والإفريقى وربما العالمى فى التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع، وكذلك لدينا من الكوادر البشرية المختصة به، ومؤسسات العمل الأهلى المطبقة له فى نهجها وأنشطتها، والتى ترجمته إلى ممارسات فعلية وخدمات مقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم فى المناطق الأكثر احتياجًا، وعلى وجه الخصوص كان التركيز بمحافظات (أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، قنا، المنيا، سوهاج)، ولدينا أيضًا: من الأدلة التدريبية والمناهج، ومعايير الجودة، والاستراتيجيات المحلية، والدروس المستفادة، التى تحفظ حقوق الملكية الفكرية للتعريب والتمصير للأدلة الإرشادية الشارحة لـ(CBR).