السيسى: ما نقوم بعمله فى توشكى الخير هو المستحيل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن مياه محطة "بحر البقر" كانت مياه صرف زراعى ويتم تجميعها ثم معالجتها طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لتكون صالحة للزراعة وخالية من الشوائب والمسائل الأخرى.





جاء ذلك خلال افتتاح مشروع توشكى الخير، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من المسؤولين.

وأضاف: أن نسبة الملوحة العالية تصلح لبعض الزراعات ولا تصلح للبعض الآخر، ولكن يتم عمل خلط لها مع مياه الآبار الموجودة فى تلك المنطقة بشكل أو بآخر.

وتابع: أن حجم الأراضى الزراعية التى نحلم بها ضخم جدا، وأن مصر لم تتجاوز حصتها فى المياه ولم تطلب مياه أكثر من الـ100 مليار ولكن يتم من خلال برامج ومن خلال مشاريع الاستفادة بأكبر صورة ممكنة من المياه المتاحة فى كل المجالات.

وقال الرئيس السيسى إن منطقة وادى النطرون متاحة منذ 25 سنة، وتم زراعة جزء منها لكن كلها على مياه الآبار فقط، مضيفا أننا عندما قررنا تعظيم الزراعة وقررنا تعظيم استخدامنا للمياه وجدنا أن البرنامج ضخم جدا.

وطلب الرئيس السيسى من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة أن توضح فى مقال لها هذه المشروعات، علاوة على المشروعات التى تم الاتفاق عليها والخاصة بحماية الشواطئ فى الإسكندرية ودمياط والصعيد كأحد المشاريع التى تقوم بها الدولة ضد مخاطر التغيرات المناخية.

وقال السيسى، تعقيبا على كلمة اللواء إيهاب الفار: "عند عمل السد العالى جلب الناس أجمع وأعطاها أملا كبيرا، بالإعلان عنه، وبالإجراءات المصاحبة والشغل الذى تم فيه؟.. لم يتم عمل تصوير إعلامى لهذا الجهد سواء هنا أو فى سيناء، كما لم يتم عمل جهد إعلامى لعناصر المشروع وتكلفتها المالية، مستعرضا تكاليف المشروعات الحالية ومشروع السد العالى".

ومضى يقول: "لو أردت القيام بعمل سد عال ثان هل يأخذ منى الجهد والوقت مع تطور المعدات الموجودة؟.. لا.. ما أريد قوله عتابى هنا لنا أجمع لا على الهيئة الهندسية أو القوات المسلحة أو الحكومة علينا كدولة، ما يتم فى سيناء هو سد عالى وما يتم عمله فى مستقبل مصر هو سد عالى وما يتم عمله فى توشكى هو سد عالى فى وقت واحد.

وأردف قائلا: "الكلام الذى طرح من الهيئة الهندسية هو 450 مليار جنيه لكى يتم الوصول إلى 2.5 مليون فدان لدخولهم الزراعة ويعمل عليهم الناس ويوفر لنا المنتجات الغذائية، وما نقوم بعمله هو المستحيل.. لا ننظر إلى التكاليف ولكن ننظر إلى العمل لا ننام ولا نرتاح ولكننا نعمل فى بلدنا حتى نحقق ما علينا أمام الله".

ويعد "توشكى الخير" أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة الحياة له بعد فترة من التدهور أصابت المشروع.