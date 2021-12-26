الجزار يضع اللمسات النهائية على مشروعات أسوان الجديدة قبل افتتاحها رسميا

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اليوم الأحد، مدينة أسوان الجديدة، لوضع اللمسات النهائية للمدينة قبل افتتاحها رسميا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وتفقد الوزير يرافقه عدد من نوابه ورئيس مدينة أسوان الجديدة المهندس أحمد رشاد، مشروعات الشريط النهرى الذى يضم منطقة الفيلات والممشى السياحى والمسرح الرومانى، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والسكنية.

يذكر أن مدينة أسوان الجديدة، تنتظر خلال الساعات القادمة الافتتاح الرسمى لها ضمن افتتاح رئيس الجمهورية عدد من المشروعات بصعيد مصر، وتشمل المدينة مشروعات الشريط النهرى السياحى، والذى تبلغ مساحته الإجمالية 1050 فدانا، والمرحلة الأولى منه بمساحة 181 فدانا، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحى بطول 1500 متر، وبه مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع.

وتضم المدينة الممشى النيلى بطول 6 كيلومترات، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية، ليكون متنزها ومتنفسا لخدمة جميع أهالى أسوان، ويضم (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة - مراسى سياحية - مناطق العاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات).

والمسرح المكشوف يقع على مساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلى ومنطقة الفيلات.