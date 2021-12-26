وزير الداخلية والأمن العام البوروندي يلتقي السفير المصري

استقبل وزير الداخلية والأمن العام البوروندي Gervais Ndirakobuca السفير ياسر العطوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، حيث جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما عرض السفير المصري للرؤية والجهود المصرية المبذولة لمكافحة جرائم الإرهاب وما يرتبط بها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية وغيرها، وما يتطلبه ذلك من جهود دولية مشتركة فاعلة ومنسقة لمواجهة تلك الجرائم والتصدي لها.
هذا وقد أعرب الوزير البوروندي عن تقديره البالغ للاهتمام والدعم المصري للدولة البوروندية، مشيداً في ذات السياق بالدور الرائد الذي تضطلع به أكاديمية الشرطة المصرية بإمكانياتها المشهودة والبارزة وتعاونها مع الدول الأفريقية من أجل نقل خبراتها وقدراتها لتطوير وتعزيز جهود بناء القدرات الأمنية في كافة الدول الأفريقية.
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