/668392/نشرة-أخبار-الفن-الموت-يفجع-اللبناني-عاصي-الحلاني-نادر-أبو-الليف-يبكي-بسبب-شقيقته-وهذا-سبب-سخرية-محمد-هنيدي-من-نجله

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الأحد، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

الموت يفجع الفنان اللبناني عاصي الحلاني

رحلت عن عالمنا ،أمس السبت، حياة الحلاني، شقيقة الفنان اللبناني عاصي الحلاني وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجأة.

وأعلنت وسائل إعلام عن تشييع جنازتها ودفنها في مقابر عائلتها بقرية الحلانية بالبقاع، وسط حضور بعض نجوم الوسط الفني.

نادر أبو الليف باكيًا: «كلت عيش معفن وعلاقتي بأختي انتهت لهذا السبب»

فجر المطرب المصري نادر أبو الليف تصريحات نارية خلال لقاء تليفزيوني، كاشفًا عن الصعوبات التي شهدتها حياته فضلًا عن علاقته بشقيقته ورأيه في عدد من المطربين.

قال أبو الليف خلال برنامج «نص الكلام» مع الإعلامية راغدة شلهوب المُذاع على فضائية «النهار»: "بنام من غير أكل، وفى مرة كان عندي رغيف معفن، غسلته بـ الميه وبعدها سخنته على النار وحطيت عليه ملح وكلته".

وعن علاقته بشقيقته والدة الشاعر أيمن بهجت قمر تحدث باكيًا: " علاقتنا مش كويسة لأنها خدت موقف ضدى بسبب ابنها أيمن.. جزمتها فوق راسى لكنها بالنسبالي انتهت، وظلمتنى رغم أنى لم أتحمل تعبها، وكنت أجلس تحت قدمها داخل المستشفى".

محمد هنيدي مُمازحًا نجله: «ورث مني الوسامة الشديدة والشجاعة ونسي يورث الطول»

سخر النجم الكوميدي محمد هنيدي من سمات نجله أحمد، التي جاءت مخالفة عنه كالطول.

شارك محمد هنيدى جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمعه مع ابنه أحمد.

وعلق محمد هنيدى على الصورة قائلًا: "أحمد هنيدي سعيد جدًا بعلم الوراثة لما يكون دقيق.. ورث الوسامة الشديدة والشجاعة والجرأة والشراسة ونسي يورث الطول ".

بـ وصلة رقص مثيرة.. فيفي عبده تهنئ متابعيها بالعام الميلادي الجديد

حرصت الفنانة القديرة والراقصة الشرقية فيفي عبده على تهنئة متابعيها بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، وذلك على طريقتها الخاصة.

غردت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بفيديو مثير، ظهرت خلاله وهي ترقص من أمام البحر بفستان أخضر.