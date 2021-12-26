«مرض زوجها أجبرها على الاعتزال..ومسرحية أعادتها»..رحلة 8 سنوات لمديحة حمدي مع الفن

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في ساعات قليلة، استطاعت الفنانة مديحة حمدي أن تصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، وكأن الجمهور كان مشتاق لعودتها من جديد، فبمجرد ظهورها مع الفنانة نشوى مصطفى خلال برنامج «بنت البلد»، فجرت تصريحات قوية وكأنها تمهد لقوة عودتها على الساحة الفنية.

يرصد دوت الخليج في ذلك السطور رحلة مديحة حمدي مع الفن خلال 8 سنوات الأخيرة

قدمت مديحة حمدي أخر أعمالها الفنية، منذ عام 2012 من خلال مسرحية دينية بعنوان «هي في حياة الرسول»، لتنقطع فترة طويلة عن الظهور، ليبدأ تساؤلات الجمهور عنها بشكل مستمر، هل اعتزلت بشكل نهائي، أما تستعد لفترة نقاهة، وهل يمكن أن يكون الحجاب ما أجبرها على ذلك؟، كلها تساؤلات انتهت بمجرد ظهورها مع عمرو الليثي في عام 2016.

مديحة حمدي تعلن اعتزالها الفن وتكشف السبب

وقالت حمدي خلال البرنامج إنها أرتدت الحجاب في يوم 22 رمضان عام 1992، وأضافت أن رغبتها في إرتداء الحجاب نشأت نتيجة تأديتها للأدوار داخل المسلسلات الدينية، فكانت الشخصيات التي تجسدها تلزمها بإرتدائه حتى بدأت تشعر برغبتها في عدم خلعه بعد إنتهاء فترات التصوير، كذلك كانت تحصل على الكثير من المعلومات والثقافة الدينية في أزمنة تصويرها لتلك المسلسلات الدينية، كل ذلك دفعها بمرور الوقت إلى إتخاذ قرارها بإرتداء الحجاب.

مرض زوج مديحة حمدي السبب في ابتعادها 8 سنوات عن الساحة الفنية

أما عن سبب إعتزالها الفن، فأشارت مديحة إلى أنها إعتزلت عقب إكتشافها مرض زوجها الشديد، وأنه سيتوفى بعد فترة قصيرة، فأخبرت نفسها أنها يجب أن تبتعد عن الفن وأنها مهما قدمت فأن ذلك لن يفيد، فهي عملت لسنوات طويلة، وعبرت باكية عن مدى الوحدة التي تشعر بها بعد وفاة زوجها.

مديحة حمدي تعود بقوة للساحة الفنية

وفي مساء أمس من سنة 2021، فاجأت الفنانة القديرة مديحة حمدي، الجمهور بتصريحاتها أثناء استضافتها في برنامج "بنت البلد" الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى، والتي كشفت من خلاله عودتها مرة أخرى للتمثيل، بعد غياب استمر حوالي 8 سنوات، من خلال عمل مسرحي يتحدث عن ثورة 1919، وأمسية مسرحية.

معلومات حول مديحة حمدي

مديحة حمدي الفنانة المصرية القديرة، ولدت في 23 من شهر يوليو عام 1941، في شبرا بالقاهرة، برجها الفلكي هو برج الأسد، وهي ابنة لأب قاهري يعمل في مجال الطيران وأم صعيدية، تعلمت بمدرسة الراهبات الفرنسية، وفي مرحلة الثانوية التحقت بمدرسة “القبة الثانوية بنات”، ثم بعد ذلك التحقت بكلية التجارة جامعة عين شمس، وكانت قد التحقت بكلية الآداب قسم صحافة، لكن والدها وجد أن الكلية تقبل بمجموع أقل من مجموعها، فقام بتغيير رغبتها من كلية الآداب إلى كلية التجارة.

بداية مديحة حمدي الفنية واستمرارها في التمثيل رغم ارتداء الحجاب

كانت بدايتها الفنية في كلية تجارة جامعة عين شمس، حينما انضمت مديحة حمدي إلى فريق التمثيل وساعدتها والدتها، وأقنعت والدها أن تشترك في فريق التمثيل، بعد ذلك التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصلت على البكالوريوس، وقفت لأول مرة على خشبة مسرح الأوبرا القديمة، لتقدم مسرحية “زعيمة النساء” وكانت تقدم دور البطولة، وحصلت على الميدالية الذهبية، بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية لمعت في الإذاعة، كان أول عمل لها بشكل احترافي، مسرحية “السكرتير الفني”، التي شاركت فيها مع الفنان فؤاد المهندس، و رشحها للدور المخرج سيد بدير.

قدمت مديحة 10 أفلام، وكانت مشاركاتها السينمائية قليلة بسبب التزامها نحو حياتها الزوجية والعائلية، كما تميزت في الدراما التليفزيونية، وخاصة الأعمال التاريخية والدينية، ومنها “رسول الإنسانية”، “القضاء في الإسلام”، “عمر بن عبد العزيز”، و”الفتح المبين”، انتقلت إلى الشاشة الصغيرة واستمر عملها فيها، وقدمت مجموعة مسلسلات، وارتدت الحجاب في التسعينيات، لكنها لم تبتعد عن التمثيل.