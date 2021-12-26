/668393/بعد-ربطها-إلكترونيا-السيسي-يتفقد-مزارع-النخيل-بتوشكى

شهد الرئيس السيسي، اليوم الأحد افتتاح مشروع النخيل في توشكى، حيث تم ربط المشروعات الزراعية التي تم إنشائها في توشكى الكترونيا، باستخدام بار كود على كل نخلة ويتضمن بيانات كل نخلة من تاريخ زراعتها والعمليات الزراعية التي تم إجرائها في النخلة، وجاء ذلك خلال تفقد الرئيس لمزرعة التمور ضمن عدد من مشروعات الاستصلاح الذي تمت في المنطقة.

دوت الخليج وأكد الرئيس السيسي خلال تفقده إلى المشروعات الزراعية في منطقة توشكى، أنه لم تفرط الدولة في نقطة مياة دون استغلالها، والعمل على زراعة جميع المناطق القابلة للزراعة، أن كل الأراضي البالغة 500 ألف فدان في توشكى، يتم تسويتها تمهيدا لزراعتها، أو الشبكات التي نعمل عليها في الوقت الحالي، هي مسئولية الهيئة الهندسية للتصنيع والشركة الوطنية، قائلًا: الهيئة الهندسية للتصنيع على رأس الموضوع، من حيث مهمة تسوية الأرض وشبكات الري والكهرباء، والترع الرئيسية.

الرئيس السيسي يفتتح طريق شرق العوينات

وافتتح الرئيس خلال زيارته اليوم للصعيد، افتتح طريق شرق العوينات، الذي يبلغ طوله 350 كيلو متر، وذلك عبر خاصية الفيديو "كونفرانس" ، كما أكد أن مياة الصرف الصحي يتم عمل معالجة لها ولكن لا يتم استعمالها في الشرب حتى لا تسيئ للمجتمع، ولكن تستخدم في مصادر آخرى، مضيفا: "أنه لا يجب أن نقول للمستثمر تعالى اعمل محطات تحليل وأهل مصاريف الري، مينفعش طبعًا ده شغل دولة، ولا بد أن يكون العمل فيها جاد قبل أن يخرج للناس".

وفي سياق متصل قال السيسي، إن حجم العمل في مشاريع توشكى بلغ 85 مليار جنيها، وفي سيناء بلغ 100 مليار جنيه، الأمر الذي يتردد حوله العديد من التساؤلات ولعل أهمها لماذا لم يتم زراعة الأراضي الصالحة في وادي النطرون منذ سنوات طويلة، وبالفعل تم زراعتها ولكن باستخدام مياة الأبار فقط، وبالتالي عند تعظيم هذه المشاريع بلغت الكثير من المليارات.