أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم

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يبحث الكثير من الناس عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري، اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021، في التعاملات البنكية وشركات الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري.

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الاحد 26-12-2021

ويقدم موقع "دوت الخليج" الإخباري خلال السطور القليلة التالية، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري، خلال التعاملات البنكية اليوم الأحد 26 ديسمبر.

استقرار في سعر الصرف

وشهدالدولار الأمريكي استقرارا في سعر الصرف أمام الجنية في البنوك الحكومية، حيث بلغ متوسط سعره في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الدولار في بنك القاهرة وبنك السويس والبنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أنه يتم تحديد سعر صرف العملات الأجنبية ومنها الدولار الأمريكي، من خلال آلية العرض والطلب، فكلما زاد المعروض من العملة وتراجع الطلب عليها انخفض سعرها والعكس.