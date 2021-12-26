/668404/على-غرار-أحمد-حسن-وزينب-مدرس-بجامعة-الأزهر-وزوجته-يدشنان-قناة-على-يوتيوب-تحدي-أكل-المحشي

دشن الدكتور سامح غازي مدرس العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، قناة على موقع "يوتيوب بصحبة زوجته، وتحمل اسم "يوميات سامح وأسماء".

دوت الخليج

على غرار «أحمد حسن وزينب».. مدرس بجامعة الأزهر وزوجته يدشنان قناة على «يوتيوب»

وينشر مدرس العلاقات العامة والإعلان بجامعة الأزهر، فيديوهات على قناته بـ"يوتيوب" تتضمن حلقات يظهر فيها مع زوجته، على غرار فيديوهات "احمد حسن وزوجته زينب".

مدرس بجامعة الأزهر وزوجته يدشنان قناة على «يوتيوب»

وتضمن الحلقات التي نشرها الدكتور سامح غازي مدرس العلاقات العامة بالأزهر على قناته بـ"يوتيوب" مقاطع مع زوجته تحمل اسم "تحدي أكل المحشي و الفراخ والعقاب شرب بيض ني، تحدي أكل الفسيخ والطريقة الصحيحة لفتح الفسيخ، تحدي المحشي بيني وبين لمار "ابنته"، وغيرها.

في الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع بكلية الإعلام بالقاهرة، أنه تم استدعاء الدكتور سامح غازي مدرس العلاقات العامة، أكثر من مرة لإقناعه بغلق قناته على يوتيوب أو تقديم محتوى يليق بعضو هيئة التدريس، إلا أنه رفض بدعوى أنها حرية شخصية.

وقال المصدر في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن الدكتور سامح غازي كان مندوبا لدى كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن كلية إعلام، وتم تكليف عضو هيئة تدريس آخر بدلا منه، كمحاولة عن إثنائه عن ما يقدمه على قناته بموقع "يوتيوب".

وأشار المصدر، إلى أن كلية الإعلام بنين بالقاهرة، تبحث تصعيد الأمر حاليا إلى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه عضو هيئة التدريس.