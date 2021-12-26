/668394/بسبب-جهاز-المصنفات-ودولة-شقيقة- الطماوى-يرد-على-درية-شرف-الدين--لايجوز-أن-نطلق-أحكام-دون-التأكد-منها

انتقد النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ما ذكرته النائبة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حول تعطل دور جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وأن هناك دولة عربية شقيقة تستضيف مقدمى أعمال فنية مبتذلة، وذلك فى تعقيبها على رفض بعض النواب خلال جلسة المجلس اليوم، منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المنصوص عليها فى التعديلات المقدمة بشأن قانون تلك النقابات.

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وقال الطماوى، لايجوز أن نطلق أحكام دون التأكد منها، مشيرا إلى أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يقوم بدوره المنوط به.

وأضاف الطماوى، أن رئيس لجنة الثقافة والإعلام، حاولت بحديثها، أن تؤكد أهمية مشروع القانون، وقد يكون جيدا بالفعل، ولكن لايجوز أن يكون هناك مواقف لصالح أشخاص ضد أشخاص، أو بهدف تحقيق أغراض شخصية، متابعا، أن دور السلطة التشريعية يستهدف الصالح العالم وليس صالح شخص ضد شخص أو أغراض شخصية.

إيهاب الطماوي: الضبطية القضائية هى شماعة للحفاظ على الذوق العام

وحول الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، قال الطماوى: أرى أن تلك الضبطية القضائية لن تحل كل المشكلات التى تواجه المجتمع، مستشهدا بنافذة مثل اليوتيوب وغيرها من النوافذ.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب: للأسف الضبطية القضائية هى شماعة، للحفاظ على الذوق العام، ولكننا فى الحقيقة معنين بالإرتقاء بالذوق العام والإهتمام به.

وتابع الطماوي:أيضا فيما يتعلق بما تطرقت إليه رئيس لجنة الإعلام، بشأن قيام دول شقيقة بتنظيم حفلات لتلك الأعمال الفنية، أؤكد أن تلك الدول الشقيقة مازالت دول شقيقة وأنها عندما تقدم حفلات لجيل جديد فهذا حقهم، وهذا ذوق عام لدول شقيقة خاص بها، و ليس معنى ذلك سعيها للإضرار بجيل يحب فنانين كبار مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، أوالنيل من تاريخ مصر الثقافى، متابعا:والدليل على ذلك انهم يقدمون أيضا حفلات لعبد الحليم وأم كلثوم وغيرهم.

واختتم الطماوى، رده على النائبة درية شرف الدين، يبقى فى النهاية أن أؤكد على أن نواجه أنفسنا ونحافظ على الذوق العام بالعمل على الرقى بالفن والثقافة والترابط الأسرى ومحاربة الفكر بالفكر، وليس بالتهديد والتجريم، مشيرا إلى أهمية طرح أفكار جديدة تناسب العصر الحالى والجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسى.

الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية

وكانت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، عقبت على إعتراضات بعض النواب بمنح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، مؤكدة أنه لابد من وقفة تجاه ما وصلنا إليه من إسفاف وإبتذال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وقالت شرف الدين فى تعقيبها، للاسف على عندما يصل الأمر للإسفاف والإبتذال، فلابد من وقفة تجاه ذلك، خاصة وأن جهاز الرقابة على المصنفات لدينا شبه معطل، على مستوى الجمهورية.

وأضافت شرف الدين، للأسف، الأمر أصبح فى مصر سداح مداح، وعندنا بحثنا لإمكانية تفعيل الرقابة، وجدنا أن المختصين غير مؤهلين للحكم على الأعمال الفنية، لذلك فكرنا فى منح تلك الرقابة لأعضاء النقابات الفنية بصفتهم مؤهلين للحكم وتقييم تلك الأعمال، لاسيما وأن أجهزة الرقابة على مستوى الجمهورية غير موجودة

وتابعت، بعدما وصلنا إلى تلك المرحلة بشأن التراجع فى الإنتاج الفنى، كان لابد من التوقف أمامه، مضيفة، وللأسف بعض مقدمى تلك الأعمال يسافرون للخارج لعرض تلك الأعمال المبتذلة، وللأسف هناك دولة شقيقة تستضيف تلك الأعمال.

وأضافت، أرى أن تلك الفترة هى فترة مؤقتة فى تاريخنا، وأن تلك الظواهر الفنية تحتاج لوقفة فنية كبيرة.