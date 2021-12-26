/668397/أمين-مقترحات-النواب-يتقدم-بأول-طلب-إحاطة-حول-واقعة-انتحار-موظف-في-شركة-بـالتجمع

تقدم النائب هشام حسين أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، حول التعسف فى حقوق العاملين بالقطاع الخاص وغياب الرقابة على خلفية الواقعة الأخيرة بانتحار أحد العاملين في أحد شركات الكول سنتر بمنطقة التجمع الخامس بسبب تعرضه للتعنيف المعنوي ومنعه من الحصول على حقوقه.

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وقال النائب في طلب الإحاطة: " شهد القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى بشأن تعرض العاملين فيه لكثير من الضغوط وهو الأمر الذى دفع أحد العاملين بشركة فى التجمع الخامس، مؤخرا بالانتحار بعد منعه من دخول دورة المياه من قبل مديره المسئول، وهو الأمر الذى يفتح ملف غياب الرقابة من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة على التزام القطاع الخاص بضوابط العمل وقانون العمل الذى من الضرورى أن يضمن التوازن ما بين العامل وصاحب العمل."

أمين مقترحات النواب يتقدم بأول طلب إحاطة حول واقعة انتحار موظف في شركة بـ"التجمع"

وأضاف النائب: "حادثة التجمع الأخيرة كاشفة لوضع لابد أن تنتبهه له الحكومة وتعمل الأجهزة الرقابية على تفعيل دورها شكل مختلف برقابة صارمة على أداء الشركات بالقطاع الخاص حفاظ على حقوق العاملين التى يكفلها الدستور، بجانب الدور التوعوى للعاملين بشأن حقوقهم والحفاظ عليها وأن يكون لديهم الشجاعة فى إثبات المخالفات ومواجهتها بشكل قانونى، ومن ثم فهناك دور أكبر على وزارة القوى العاملة فى هذا الملف مع ممثلى القطاع الخاص وخاصة التدريب والتأهيل للمسئولين عن إدارة فرق العمل بأى شركة من الشركات."