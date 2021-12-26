نقل الأنشطة غير المناسبة لطبيعة القاهرة التاريخية إلى الحرفيين

جدة - نرمين السيد - قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال، إنه سيتم نقل الأنشطة التى لا تتناسب مع طبيعة منطقة القاهرة التاريخية للمشروع الذى تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين فى منشأة ناصر.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الأحد، لأعمال تطوير منطقة القاهرة التاريخية والتى توليها الدولة أهمية بالغة لكى تستعيد المنطقة أهميتها ومكانتها السياحية. وأضاف عبدالعال أن الدولة تبذل جهدا كبيرا لتطوير منطقة القاهرة التاريخية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية؛ للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوى فى التعبير عن الطابع المعمارى والعمرانى لهذه المنطقة. وأوضح أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمرانى، وتكوين مقصد سياحى تاريخى جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها. وأكد أن أعمال التطوير تتم بالتنسيق بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسينى وباب زويلة ودرب اللبانة. وأشار إلى أن هناك فريقا استشاريا متخصصا فى تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المبانى والاستغلال الأمثل للفراغات، حيث يتم التعامل فى هذه المنطقة من خلال ترميم واجهات العقارات ذات الحالة الإنشائية الجيدة. ولفت إلى تطوير واجهات المنطقة بما يتناسب مع الطابع العمرانى المميز للمنطقة، أما بالنسبة للعقارات ذات الحالة الإنشائية السيئة فيتم بالتنسيق مع الشاغلين تقديم قيمة إيجارية مؤقتة وإخلاء العقار لحين ترميمه ورفع كفاءته وعودتهم مرة أخرى.

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