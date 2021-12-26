إنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ

جدة - نرمين السيد - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم الأحد، بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.





وقرر المجلس إنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين، تعمل بإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، ويقوم عملها على التنسيق والتعاون مع كافة الكليات والمعاهد التى تنتمى للجامعة، على أن يقدم التصور التنفيذى الكامل لعمل هذه الوحدات المجلس القادم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة كفر الشيخ، والخاصة بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين ودعمهم؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام المبتكر فى استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

وقدم المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لاجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات خلال زيارته التاريخية لجامعة كفر الشيخ، يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر الجارى، وتأكيده على دعم الدولة الكامل لمنظومة التعليم الجامعى المتميز والمتطور، باعتباره قاطرة التقدم لتحقيق مستقبل أفضل، وتأكيده على دور الجامعات المصرية فى تأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المنافسة فى سوق العمل، ومساهمة الجامعات الإيجابية فى تنفيذ خطط التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة، وكان لتقدير الرئيس الدور الإيجابى الذى تقوم به الجامعات المصرية، أطيب الأثر فى نفوس أعضاء هيئة التدريس، وزيادة إصرارهم على المضى قدما لتطوير الأداء الأكاديمى بكافة جامعاتنا وتنمية دورها فى بناء الشباب، وخدمة قضايا التنمية الشاملة والمستدامة بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية بالدولة.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات وجموع أعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالى بجمهورية مصر العربية، على الاستمرار فى تطوير العمل الجامعى على مستوى الإتاحة والجودة، والارتقاء بمستوى تصنيف جامعاتنا دوليا، وتقديم الدعم الكامل لكافة مؤسسات الدولة، بما يخدم متطلبات التنمية المستدامة، ويواجه كافة احتياجات المجتمع.

كما وجه المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الشكر والتقدير للرئيس على دعمه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، خلال المرحلة الثانية الجارى تنفيذها الآن.