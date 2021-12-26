غدا.. جامعة القاهرة تضع حجر أساس أكبر مجمع طبى للأطفال فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة -فى تصريح، اليوم الأحد- إلى أن وضع حجر الأساس للمجمع الطبى للأطفال سيشهده وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأحمد راشد محافظ الجيزة، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من الوزراء والمحافظين والإعلاميين ومجلس جامعة القاهرة، ولفيف من الشخصيات العامة ورؤساء الجامعة السابقين.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج وضع حجر الأساس فى الساعة 11 صباحا بمقر جامعة القاهرة باستقبال الضيوف والمدعوين، ثم وضع حجر الأساس، ثم حفل الافتتاح، والذى يبدأ بالسلام الجمهورى، ثم عرض فيلم تسجيلى عن المجمع، ثم كلمات لكل من: وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس جامعة القاهرة، ومحافظ الجيزة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، يليها عقد مؤتمر صحفى.

وأضاف الخشت أن مشروع إنشاء مجمع طبى لعلاج الأطفال يأتى استكمالا وامتدادا لمستشفيات طب الأطفال بقصر العينى، وفى إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصرى وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع.

وبدأ العمل فى إنشاء المجمع الطبى منذ أكثر من عام بعد موافقة مجلس الجامعة على مقترح الدكتور الخشت وترحيب محافظ الجيزة بالفكرة، نظرا لاحتياج محافظة الجيزة إلى زيادة الصروح الطبية لتلبية احتياجات سكانها.. ويعد مشروع المجمع أكبر مشروع يقدم الرعاية الصحية للأطفال فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض.

ويقام مشروع المجمع الطبى على مساحة 70 ألف متر مسطح، بسعة سريرية تزيد على 300 سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وأسرة رعاية مركزة وحضانات، ويتكون من 6 أبنية، ويضم عددا كبيرا من التخصصات الطبية النادرة، والتى تقدمها مستشفيات جامعة القاهرة وتعد منارة الطب فى الشرق الأوسط فى 14 مجموعة من تخصصات العيادات الخارجية بواقع 44 عيادة بملحقاتها، ومن بينها عيادات خارجية لكافة تخصصات طب الأطفال، مثل الحول والوراثية والكولاجينية والقسطرة والقلب والصدر والمخ والأعصاب والكبد والجراحة العامة وجراحة التجميل والمسالك والرمد والموجات الصوتية.