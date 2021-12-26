جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الداخلية والأمن العام البوروندى Gervais Ndirakobuca السفير ياسر العطوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندى، حيث جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما عرض السفير المصرى الرؤية والجهود المصرية المبذولة لمكافحة جرائم الإرهاب وما يرتبط بها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية وغيرها، وما يتطلبه ذلك من جهود دولية مشتركة فاعلة ومنسقة لمواجهة تلك الجرائم والتصدى لها.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية والأمن العام البوروندى يلتقى السفير المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.