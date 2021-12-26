/668408/قطع-المياه-عن-مدينة-جرجا-بسوهاج-للقيام-بأعمال-الصيانة-وغسيل-الشبكات

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه عن مدينة جرجا وقراها اليوم الاحد الموافق 26 ديسمبر 2021 وغداُ الاثنين الموافق 27 ديسمبر 2021 فى الفترة من الحادية عشرة مساءً وحتى الرابعة فجرا ولمدة خمسة ساعات لإجراء اعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه جرجا السطحية وغسيل شبكات المياه، كما انه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية فى حالة وجود شكاوى من المواطنين.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بالابلاغ الفورى عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg. وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

توجهت قافلة بيطرية تابعه لجامعة سوهاج، الى قرية الطليحات التابعة لمركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، مما أسفر عن سعادة بين الفلاحين لاهتمام الدولة بشأنهم، وتمنى جميعهم سداد الخطى للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بالصعيد.

قافلة بيطرية بقرية الطليحات بسوهاج

اسفرت القافلة البيطرية عن فحص 200 من الطيور المنزلية الموجودة بالحظائر والمنازل، بالإضافة الى مناظرة 210 رأس ما بين ابقار وجاموس وماعز وخلافة.

انطلقت قافلة كلية الطب البيطري المجانية بجامعة سوهاج، لقرية الطليحات بمركز جهينة، حيث تم مناظرة وعلاج ٢١٠ رأس من الحيوانات ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب وجمال، وفحص عدد ٢٠٠ من الطيور المنزلية ممثلة لحظائر تربية في البيوت.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن تلك القوافل تنفيذا لتوجيهات الدولة بتسخير كافة الامكانيات لخدمة القري الأكثر احتياجاً، وأن الجامعة تقوم بتنظيم العديد من القوافل البيطرية المجانية تنفيذاَ لمبادرة حياة كريمة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة على مستوى المحافظة.

شملت القافلة البيطرية الى قرية الطليحات عدد من أعضاء هيئة تدريس بالكلية المتخصصون في أمراض الباطنة والمعدة والجراحة والتناسليات وأمراض الدواجن، حيث قاموا بالعلاج والفحص المجاني للعديد من الحالات المرضية، و إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي تتطلب التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وقد شارك بالقافلة عدد ٣٠ طالب وطالبة بالكلية، تم تدريبيهم على كيفية تقديم الخدمات والاستشارات البيطرية لأهالي القرية، وطرق الفحص والعلاج والتواصل الصحيح مع أصحاب الحالات، لافتاً إلى أنه تم أيضا أخذ بعض العينات من الحالات المرضية لتحليلها بمعامل الكلية، وإجراء الدراسات عليها بغرض الوصول لأسباب انتشارها و العمل على الحد منها.