/668410/أحمد-الشرقاوي-مشروع-قانون-مواجهة-الإعتداء-على-الأطباء-تعامل-بشكل-مفرط-مع-العقوبات

قال النائب أحمد الشرقاوي تعليقا على مناقشة قانون النائب أيمن ابو العلا بشأن حماية المنشآت الصحية، إننا نتفق تمام مع النية الحسنة في هذا المشروع ولكن هناك ضرورة في تلازم عرض هاتين القانونين وهما المسئولية الطبية مع هذا المشروع، كما أن هناك العديد من الملاحظات الفنية على المشروع المقدم فهو لم يحدد اي منشأت طبية المقصودة من المشروع فهو مقدم الفكرة في العموم.

دوت الخليج جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة والشئون التشريعية اليوم و مناقشة قانون مقدم من السيد النائب/ أيمن أبو العلا و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. (مشترك مع لجنة الشئون الصحية).. بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الاطباء أحمد الشرقاوي: مشروع قانون مواجهة الإعتداء على الأطباء تعامل بشكل مفرط مع العقوبات واضاف انه ليس دائما الافراط في تغليظ العقوبة يأتي بالنتائج الطيبة، و النصوص الموجودة في مشروع القانون تتعامل بشكل مفرط في العقوبات، وطالب النائب بتأجيل النظر في المشروع المقدم حتى يتم النظر فيه مرة اخري مع مشروع المسئولية الطبية والمشروع المقدم من الحكومة حتى يتم النظر في نصوص القانونين معا والخروج بقانون قوي يحمي الاعتداء على الاطباء والمنشات الطبية.

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