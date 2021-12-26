/668415/دينية-النواب-تناقش-إشكاليات-التسعير-فى-أراضى-الأوقاف-بمشاركة-ممثل-الأغلبية

تناقش لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة النائب علي جمعة، وبمشا ركة النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، فى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب س يد قاسم، بشأن مغالاة هيئة الأوقاف المصرية مالكة مشروع ورش مدينة الحرفيين الجديدة بمدينة الغردقة في أسعار هذه الورش التي تخطى سعر الورشة الواحدة منها مبلغ 300 ألف جنيه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع دينية النواب بمشاركة ممثل الاغلبية اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن ارتفاع أسعار الإيجار بالنسبة لأملاك الأوقاف للمستأجرين من الفلاحين بمحافظة الشرقية.

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