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دينية النواب تناقش إشكاليات التسعير فى أراضى الأوقاف بمشاركة ممثل الأغلبية

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ريمون وجيه- ريهام سعيد 0 تبليغ

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تناقش لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة النائب علي جمعة، وبمشا ركة النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، فى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب س يد قاسم، بشأن مغالاة هيئة الأوقاف المصرية مالكة مشروع ورش مدينة الحرفيين الجديدة بمدينة الغردقة في أسعار هذه الورش التي تخطى سعر الورشة الواحدة منها مبلغ  300 ألف جنيه.   

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع دينية النواب بمشاركة ممثل الاغلبية 

اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب 

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن ارتفاع أسعار الإيجار بالنسبة لأملاك الأوقاف للمستأجرين من الفلاحين بمحافظة الشرقية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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