/668416/توقيع-الكشف-على-750-مواطن-من-مرضى-العيون-للأسر-الأولى-بالرعاية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا" بمحافظة البحيرة والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة و مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر للتنمية بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين .

توقيع الكشف على 750 مواطن من مرضى العيون للأسر الأولى بالرعاية بكفر الدوار أشار هانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة ومن خلال مبادرتها عنيك فى عنيا قامت بتوقيع الكشف الطبى على ٧٥٠ مواطن من مرضى العيون، ضمن القافلة التى تم تنظيمها بقرية كوم البركة بمركز كفر الدوار ، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية ، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي . كما تم تقديم الدواء العلاجي لـ ٣٦٣ حالة وعمل ٢٧٠ نظارة طبية، كما سيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ ١٢٢مواطن وذلك تخفيفاً عن كاهل المرضى . توقيع الكشف على 750 مواطن من مرضى العيون للأسر الأولى بالرعاية وأشاد محافظ البحيرة بتلك الأعمال التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني .

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