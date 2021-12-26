/668417/محافظ-بني-سويف-يكلف-رئيس-مركز-الفشن-ووكيل-وزارة-الصحة-بمتابعة-مستجدات-إصابة-أطفال-حضانة-على-الطريق-الدائري

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولى الصحة والوحدة المحلية بمتابعة مستجدات إصابة بعض تلاميذ إحدى الحضانات بمدينة الفشن،والذي نتج عن اصطدام سيارة ميكروباص"كانت تقلهم "بورشة خشب على الطريق الدائري، أثناء محاولة السائق تفادي الاصطدام مع سيارة نقل كانت قادمة في الاتجاه المخالف.

محافظ بني سويف يكلف رئيس مركز الفشن ووكيل وزارة الصحة بمتابعة مستجدات إصابة أطفال حضانة على الطريق الدائري

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، انتقل على الفور الأستاذ حمادة راضى رئيس مركز ومدينة الفشن،لمكان الحادث على الطريق الدائري ، وذلك لمتابعة الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها،حيث تم نقل الأطفال إلى المستشفى المركزي بمدينة الفشن، لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، والاطمئنان على حالتهم الصحية

محافظ بني سويف يكلف رئيس مركز الفشن ووكيل وزارة الصحة بمتابعة مستجدات إصابة أطفال حضانة على الطريق الدائري

من جانبه أوضح الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة،أن الحادث أسفر عن إصابة 14 طفلاً مابين جروح وكدمات بسيطة وحالتهم مستقرة ويتلقون العلاج بالمستشفى، فيما تم تحويل 3حالات لمستشفى بني سويف الجامعي،لاستكمال العلاج،مشيرا إلى متابعة وكيل وزارة الصحة محمد يوسف"شخصياً" لمستجدات الوضع الصحي للاطفال حتى تماثلهم التام للشفاء وخروجهم من المستشفى،والذي يقوم بإطلاع المحافظ على كل التفاصيل أولاً بأول.