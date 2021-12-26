البورصة تربح 2.8 مليار جنيه..أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 26-12-2021

/668419/البورصة-تربح-28-مليار-جنيهأسعار-الأسهم-بالبورصة-المصرية-اليوم-الأحد-26-12-2021

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021، أول جلسة خلا هذا الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من عمليات شراء قوية من المستثمرين العرب، بينما وصلت تعاملات المصريين والأجانب إلى البيع، وربح رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه، عند مستوى 751.138 مليار جنيه.

دوت الخليج

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم 26-12-2021

وشهد مؤشر إيجي إكس ارتفاعًا 30 بنسبة 0.86% للمحدد النسبي لأكبر من 30 سهمًا مقيدة بالبورصة لينتهي عند مستوى 11855 نقطة، فيما زاد مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 0.32% ليبلغ مستوى 2097 نقطة، وشهد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان صعودًا بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 14173 نقطة، كما صعد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 4701 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.31%، لينتهي عند مستوى 2211 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.37% ليصعد إلى مستوى 3263 نقطة.

البورصة توقف تداول 4 شركات

وعلقت إدارة البورصة المصرية، التداول لـ4 أسهم لمدة 10 دقائق صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة اليوم الأحد، وهم؛ البدر للبلاستيك لتجاوزها نسبة 5%، المصرية العربية لتداول الأوراق والمستندات لتجاوزها نسبة 10%، ومصر بني سويف للإسمنت لتجاوزها نسبة 10%، الدولية للأسمدة والكيماويات لتجاوزها نسبة 5%.

ووصل حجم التداول على الأسهم 873.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.268 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.45% من إجمالي التعاملات، فيما استحوذت التعاملات الأجنبية على نسبة 11.81%، والتعاملات العربية على 13.75% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، واستحوذت المؤسسات على 57.65% من المعاملات في البورصة، كما أن المُعاملات الأخيرة كانت من نصيب الأفراد بنسبة 42.34%.