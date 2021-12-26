/668420/النائب-إيهاب-منصور-عن-أرصدة-الصناديق-والحسابات-الخاصة-فوائضها-36-مليار-جنيه-ويجب-استغلالها-لدعم-التعليم-والصحة

طالب النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضبط آليات الصرف في الصناديق والحسابات الخاصة والتي بلغ عددها ٧٠٠٠، وفوائضها ٣٦ مليار جنيه.

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وأضاف، خلال مناقشة مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة للدولة، أنه لابد من معرفة المشروعات والخدمات التنموية والاقتصادية التى تقدمها تلك الصناديق، والتى لا نشعر بها على أرض الواقع، مطالبا مندوبي وزير المالية الإجابة على هذا السؤال.

طلب النائب إيهاب منصور بتعيين ٢٥٠ ألف معلم لحل إشكالية العجز في أعداد المعلمين

وأكد النائب إيهاب منصور على ضرورة استغلال هذا الفائض فى دعم التعليم والصحة، مطالبا بتعيين ٢٥٠ ألف معلم لحل إشكالية العجز في أعداد المعلمين، لافتا إلى أن نسبة ٢٥% فقط من هذا الفائض تكفى لسد العجز،وهو ما رد عليه مسئولي وزارة المالية ومقرر لجنة الخطة والموازنة بأن الفكرة مقبولة ولكنها تحتاج وقت للدراسة لتطبيقها.

وأشار النائب فى كلمته إلى تأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة والتى تأخرت سابقا إلى ٧ شهور فى حى العمرانية، مطالبا بآليات رقابة ومراجعة لحل تلك الإشكاليات.