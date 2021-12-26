/668422/طالبان-لن-نسمح-للنساء-بالسفر-مسافات-طويلة-دون-وجود-محرم

نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، مساء اليوم الأحد، أنه لن يتم السماح للنساء بالسفر مسافات طويلة دون وجود محرم معها.

دوت الخليج جاء الإعلان عن هذا القرار ضمن الإرشادات الجديدة التي أصدرتها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك وفق ما نقلت وكالة "فرنس برس". وقال الناطق باسم الوزارة صادق عاكف مهاجر: يجب عدم نقل النساء الراغبات في السفر إلى مسافات تبلغ أكثر من 72 كلم إلا إذا كن بصحبة أحد أفراد عائلتهن المقرّبين.

طالبان تطالب الصحافيات بإرتداء الحجاب

الوزارة دعت أيضا الصحافيات اللواتي يعملن في التلفاز إلى ارتداء الحجاب على الشاشة. وذكر المتحدث باسم الحركة أن ارتداء الحجاب سيكون شرطا للنساء اللواتي يرغبن في الصعود على متن وسائل النقل. وتأتي هذه الإرشادات التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور أسابيع على طلب وزارة الأمر بالمعروف من القنوات التلفزيونية الأفغانية منع عرض الأفلام الدرامية والمسلسلات التي تشارك فيها نساء.

كانت التوجيهات التي أصدرتها الوزارة طالبت السكان بالتوقف عن تشغيل الموسيقى في سياراتهم، كما أصدرت في وقت سابق من الشهر الجاري "مرسوما باسم زعيمها يأمر الحكومة بمنح النساء حقوقهن، لكن المرسوم يذكر حق الفتيات في التعليم.