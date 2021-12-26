أبرزهم عادل إمام ودنيا سمير غانم..نجوم غابوا عن الساحة الفنية في 2021

/668423/أبرزهم-عادل-إمام-ودنيا-سمير-غانمنجوم-غابوا-عن-الساحة-الفنية-في-2021

عقارب الساعة تهرول لتوديع عام 2021، واستقبال عام جديد مليئا بالأعمال الفنية المبهجة والناجحة، ولكن قبل توديعه، يجب أن نتذكر نجوم كبار لم يتركوا بصامتهم خلال هذا، بعضهم أنهكه التعب والبعض الأخر تخلل قلبه الحزن وألم الفراق، والباقي فضلو أن يستمتعون مع عائلتهم بعيدا عن الأجواء العملية.

دوت الخليجيرصد في هذه السطور نجوم امتنعوا عن ترك بصماتهم الفنية في عام 2021.

عادل إمام يتغيب عن الأعمال الفنية وتعيده الشائعات للساحة

كان عادل إمام من أبرز الغائبين عن الساحة الفنية في عام 2021، الأمر الذي تعجب له عدد كبير من الجمهور، فأين الزعيم الذي هو العنوان الأبرز لمسلسلات رمضان على مدى سنوات متتاليه، ولماذا اختفى، الأمر الذي جعل الشائعات تلاحقه بشكل مستمر، مشيرين إلى اعتزاله.

ليخرج عصام إمام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامجه «يحدث في مصر» عبر قناة «mbc مصر»، وينفي تلك الشائعات.

وكانت أخر الأعمال التى قدمها الزعيم عادل إمام هو مسلسل «فالنتينو»، الذي شارك به العام الماضي، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، طارق الإبياري، هادي الجيار، داليا البحيري، سمير صبري، سليمان عيد، ومحمد كيلاني، فضلًا عن عدد أخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.

كورونا تمنع دنيا سمير غانم عن الظهور في 2021

أتت دنيا سمير غانم في الترتيب الثاني من قائمة الغائبون عن عام 2021، فكان من المقرر أن تشارك في السباق الرمضاني من خلال عمل درامي قصير مكون من 15 حلقة، بعنوان «عالم موازي»، لكن بسبب إصابة صناع العمل بكورنا توقف التصوير، ومن هنا بدأت اللعنة تحل على الفنانة، من إصابة والدتها دلال عبد العزيز بكورنا ثم والدها سمير غانم بفشل وظائف الكلى، ورحيله، ثم رحيل والدتها، ليصبح عام مأسوي على دنيا سمير غانم.

مي عز الدين

أعطت مي عز الدين فترة نقاهة لنفسها، بالابتعاد عن الساحة الفنية لفترة اقترب من عامين، بعد أخر عمل قدمته بعنوان «البرنسيسة بسة» في 2019، ولم يلقى استحسان عدد كبير من الجمهور.

ياسمين صبري

أعلنت ياسمين صبري، عن الابتعاد عن الساحة الفنية خلال هذه السنة، لتعطي مساحة لنفسها في التطوير من أدائها في التمثيل والتدريب على تقديم أعمال مختلفة لأن أصابها الملل من تقديم أعمال لا تناسبها.

وكانت أخر الأعمال التي قدمتها مسلسل «فرصة ثانية»، في رمضان 2020، بجانب أحمد مجدي، إدوارد، أحمد الشامي، سارة الشامي، نهال عنبر، أشرف ذكي، أيتن عامر، وعدد أخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج مرقص عادل.