الخارجية تستعرض جهود تصحيح صورة مصر أمام "حقوق إنسان النواب".. وفاطمة سليم: الوزارة مرآتنا في الخارج 

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ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، في اجتماعها اليوم، سبل التعاون والتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، والتأكيد على نشر ثقافة حقوق الانسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية.

دوت الخليج

تناول الاجتماع الذي حضره السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ما تقوم به وزارة الخارجية بشأن تصحيح ما يتم تناوله في بعض الدول من معلومات مغلوطة بشأن مصر، وآخرها ما صدر عن الاتحاد الأوروبي.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المختلفة من أجل مواجهة ما يتم تسويقه ضد مصر من صورة سلبية تنافي الحقيقة وما تشهده مصر من إنجازات حقيقية.

من جانبها قالت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: وزارة الخارجية هي مرآة مصر في الخارج، متسائلة عن دورها في توصيل الصورة الحقيقية عن ما يحدث في وسائل الإعلام الخارجي.

وفيما يتعلق بما صدر مؤخرا عن الحكومة الألمانية ضد مصر، أكدت النائبة أن الرد كان قويا، متابعة: ولكن يبقى السؤال هل رد وزارة الخارجية المصرية تم نشره في الداخل فقط أم تناولته أيضا الصحافة الغربية؟".

بيان الحكومة الألمانية

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن السلطة في ألمانيا تغيرت تماما، مشيرا إلى أن هناك متشدد يقوم حزب الخضر في ألمانيا ومعروف عنه بعض المواقف ضد العديد من الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبينها مصر.

وأشار إلى أن هناك توجه داخل الاتحاد الأوروبي أن من يتولى المسئولية يسير على توجهات من سبقه، قائلا: هناك عدة مآخذ على البرلمان الأوروبي وهو استسقاء المعلومات من جماعة الإخوان دون التواصل مع الجهات المعنية على سبيل المثال مع مجلس النواب وتحديدا لجنة حقوق الإنسان.

من جانبه قال السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية: أي بيانات تصدر عن "الخارجية" تتعلق بصورة مصر في الخارج الوزير يراجعها بنفسه.

وأشار إلى أن أي بيان يصدر عن الوزارة يؤكد حرص مصر على العلاقات مع كافة الدول على مستوى العالم، قائلا: نحن حريصون على تقوية علاقتنا بكل الدول، خصوصا وأننا في مرحلة بناء دولة حديثة.

وبشأن الهجوم على مصر من جانب الحكومة الألمانية، أشار ممثل وزارة الخارجية في الاجتماع، إلى أن البيئة الدولية جميعها تتغير، ونحن في مرحلة إعادة تشكيل النظام الدولي.

ولفت السفير خالد البقلي، إلى أن صورة مصر في الخارج ليست فقط مسئولية وزارة الخارجية، وإنما تحتاج لتكاتف من كل مؤسسات الدولة، قائلا: من لديه القدرة في الحديث باسم مصر من خلال الكتابة على سبيل المثال في الصحف الأجنبية لتوضيح الصورة الحقيقية عليه أن يقوم بذلك.

ولفت إلى أن الجزء التوعوي مهم وضروري في كيفية التعامل من أجل توصيل الصورة الحقيقية عن مصر، متابعا: نحتاج خطاب إعلامي على قدر كبير من الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع في مصر.

وأكد مساعد وزير الخارجية، أنه يتم رصد كل ما يتم تناوله عن مصر في الخارج، قائلا: نحن علينا مسئولية رسمية نقوم بها، ومجلس النواب يقع عليه مسئولية كبيرة أيضا للقيام بدوره، ونحن على اتم استعداد لتوفير كافة البيانات المطلوبة.