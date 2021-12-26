بطريرك الروم الأرثوذكس: مصر وطنى الثانى.. واتطلع لمد يد العون لأهالى الريف

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كما أعربت وزيرة الهجرة، عن سعادتها البالغة بلقاء البطريرك، مؤكدة أنه أول من التقت به فى النسخة الأولى من مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس" وقام بدور محورى كبير فى إنجاح هذه النسخة من خلال استضافته أبناء الجاليات اليونانية والقبرصية التى كانت ومازالت تعيش فى مصر.
من جانبه، عبر البطريرك عن امتنانه للقاء وزيرة الهجرة، مؤكدًا أنها تتمتع بمكانة مميزة نظرًا لما تبذله من جهود ملموسة على عدة مستويات، قائلا إنه تابع تضافر الجهود بين وزارة الهجرة مع الكنيسة المصرية من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بصدد إسهامات المصريين بالخارج فى المشروع القومى الكبير "حياة كريمة" الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنمية وتطوير قرى الريف المصرى، مضيفًا أنه على غرار ذلك فهو يتطلع إلى التعاون مع الوزارة بشأن هذا المشروع القومى الكبير.
وتابع أنه يرغب فى مد يد العون والمساعدة من أجل حياة أفضل لأهالى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا فى مصر وتحديدًا فى القطاع الصحى وتخصيصه للأطفال، من خلال إنشاء مراكز طبية ووحدات صحية ومستشفيات لعلاج السرطان وأمراض القلب.
وشدد البطريرك على أن مصر وطنه الثانى الذى لا يمكن أن يتخلى عنه، ويتطلع إلى تقديم كل الدعم والخدمات إليه مثلما يقدم فى منطقة إفريقيا، مضيفًا أنه التقى بقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس السبت، فى زيارة للتهنئة بأعياد الميلاد المجيدة، ووصف اللقاء بأنه كان مثمرا وإيجابيا، كما اطلع على التعاون القائم فيما بين الكنيسة المصرية ووزارة الهجرة بصدد المشروع القومى العظيم "حياة كريمة".
وفى ختام اللقاء، أبدت وزيرة الهجرة ترحيبًا كبيرًا برغبة بطريرك الروم الأرثوذكس فى التعاون مع الوزارة بصدد المشروع القومى "حياة كريمة"، وقالت إنها ستبحث كافة الترتيبات لإقامة هذا التعاون وإنجاحه فى سبيل تحسين مستوى المعيشة والوضع الصحى لأبناء القرى والمناطق الأكثر احتياجا، واصفة غبطة البطريرك بأنه "وطنى مخلص لمصر وداعم للإنسانية".
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