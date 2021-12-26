عاجل.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار تضرب البلاد (بيان رسمى)

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أنها تتابع الحالة الجوية عن كثب، وستصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بالحالة تفصليا حينما تثبت صحة النماذج العددية لضمان جودة التنبؤ ودقته.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
وفرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30%) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
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