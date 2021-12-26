احذر تلك المحاور .. خريطة الكثافات المرورية فى القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام المرورية عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة وفى محور طريق الجيش خصوصا عند سان ستيفانو وطالب باستخدام محور المحمودية لتخفيف الحركة المرورية خلال فترة الذروة المسائية حيث إنه ينقل الحركة من غرب إلى شرق الإسكندرية.



وذكر صابر أن الأحجام انحصرت فى محافظة الدقهلية بمدينةالمنصورة بشارع جيهان المتجه إلى حى الجامعة، وبالنسبة لمحافظة الشرقية ظهرت بعض الأحجام بشارع المحافظة وفى بورسعيد ظهرت بشارع الأبوتى، وفى الغربية وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور، بسحب الكثافات من شارع ميدان ستوتة وشارع المحطة.



وتابع:"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند مناطق أعلى الزراعى، ومناطق بشتيل، والمنيب، والأوتوستراد نتيجة أعمال التوسعة، وطالب بسلوك محور روض الفرج بديلا عن 26 يوليو".

وأوضح أن محافظة الجيزة شهدت بعض الأحجام المرورية فى شارع الجامعة وثروت، وطالب القادم من الدقى بسلوك شارع السودان، ووجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.



وفى القاهرة، ظهرت بعض الكثافات أعلى محور الأوتوستراد ونفق الزهراء نتيجة أعمال تطوير، وطالب القادم من حلوان والمعادى سلوك كورونيش النيل كما ظهرت بعض الكثافات عند منطقة الملك الصالح ووجه باستخدام كوبرى الحضارات، وطالب للقادم من معهد ناصر ومناطق الساحل والمتجه إلى وسط المدينة باستخدام شارع شبرا، ونصح بتجنب محور صلاح سالم ويفضل استخدام محور الأوتوستراد.