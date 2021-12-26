سامح شكرى يؤكد التزام مصر بمواصلة أنشطة تدريب وبناء قدرات الكوادر الإفريقية

جدة - نرمين السيد - افتتح سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية، اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية، والتى تُعقَد برئاسة وزارة الخارجية وعضوية مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، إضافة الى مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص.





وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكرى، أكد خلال مشاركته فى الاجتماع على التوجه الثابت لدى الدولة المصرية بإيلاء الأولوية السياسية لدفع وتطوير العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية، وذلك على ضوء الارتباط التاريخى والمصالح الاستراتيجية المشتركة التى تربط مصر بدول القارة فى إطار من الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة. كما أضاف المتحدث الرسمى، أن وزير الخارجية شدد على ضرورة تنسيق الجهود الوطنية وتعزيزها فى سبيل مواصلة التحرك النشط على الساحة الإفريقية والارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مختلف دول وأقاليم القارة فى شتى المجالات ذات الأولوية المشتركة للجانبين، مؤكدًا كذلك إيلاء وزارة الخارجية، من خلال بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، الأولوية الواجبة للشركات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص المصرية لتيسير نفاذها إلى أسواق الدول الإفريقية، وكذلك للارتقاء بمعدلات التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى مع دول القارة. كما أكد على التزام مصر بمواصلة أنشطة تدريب وبناء قدرات الكوادر الإفريقية بمختلف المجالات فى إطار التضامن والأخوة والتكامل المنشود.

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