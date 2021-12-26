وزير الخارجية يفتتح اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية

افتتح سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد بمقر وزارة الخارجية، اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، والتي تُعقَد برئاسة وزارة الخارجية وعضوية مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، إضافة الى مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري أكد خلال مشاركته في الاجتماع على التوجه الثابت لدى الدولة المصرية بإيلاء الأولوية السياسية لدفع وتطوير العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية، وذلك على ضوء الارتباط التاريخي والمصالح الاستراتيجية المشتركة التي تربط مصر بدول القارة في إطار من الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.

كما أضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدد على ضرورة تنسيق الجهود الوطنية وتعزيزها في سبيل مواصلة التحرك النشط على الساحة الأفريقية والارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مختلف دول وأقاليم القارة في شتى المجالات ذات الأولوية المشتركة للجانبين، مؤكداً كذلك إيلاء وزارة الخارجية، من خلال بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، الأولوية الواجبة للشركات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص المصرية لتيسير نفاذها إلى أسواق الدول الأفريقية، وكذا للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع دول القارة. كما أكد على التزام مصر بمواصلة أنشطة تدريب وبناء قدرات الكوادر الأفريقية بمختلف المجالات في إطار التضامن والأخوة والتكامل المنشود.