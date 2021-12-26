بعد تحديد السعودية شروط للعمرة.. تعرف على أسعار العمرة 2022

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أسعار العمرة 2022 ، يتطلع الكثير من المصريين والمواطنين فى العالم العربي إلى معرفة أسعار العمرة فى المملكة العربية السعودية، والذى أقترب موعدها خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج، يرصد فى السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بأسعار العمرة إلى السعودية

وكانت المملكة العربية السعودية قد وضعت فى وقت لاحق العديد من البنود المتعلقة بأسعار العمرة حيث أشارت إلى ضرورة أن يكون الشخص الراغب فى أداء العمرة أن يكون قد حصل على لقاح كورونا المستجد.

أسعار العمرة فى مصر

كما أنه من المتوقع أيضًا أن تزيد أسعار العمرة خلال المرحلة الحالية عن السابق، وذلك بمقدار 6 آلاف جنيه وفقًا لما أشارت إليه وزارة الحج والعمرة فى المملكة العربية السعودية.

أسعار العمرة.. زيادة مرتقبة

هذا ويتراوح سعر العمرة، وفقًا لبرنامج العمرة هذا الموسم ما بينت 18 ألف جنيه مصري، ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع العمرة الـ 4 نجوم إلى حوالي 23 ألف جنيه، بينما قد تصل العمرة الخمس نجوم إلى 30 ألف جنيه.

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وتجدر الإشارة إلى أن أسعار العمرة فى مصر، قد تعرضت للزيادة حيث أن أعداد التأشيرات التى سيتم عرضها لشركات السياحة المصرية، لعدد من العوامل والتى يأتي على رأسها قيمة تذاكر الطيران وأيضًا مبلغ التأمين الطبي، بالإضافة إلى الارتفاع الجاري فى التكاليف الخاصة بالانتقالات الداخلية والسفر.