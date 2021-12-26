/668437/أمهات-مصر-مطالبات-بالسماح-بورقة-بيضاء-بها-قوانين-الماث-والفيزياء-والكيمياء-لأولي-وثانية-ثانوي

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك مطلب هام لأولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

دوت الخليج

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن أولياء الأمور يطالبون بالسماح لأبنائهم بالدخول للإمتحان بورقة بها قوانين الماث والفيزياء والكيمياء، خاصة طلاب الأول الثانوي، مراعاة لظروف الطلاب.

وتابعت: أولياء الأمور برروا طلبهم الهام بسبب " صعب جدا إن الطالب يفتح الكتاب على التاب، لا يوجد وقت لذلك، وطالما اول ما النظام الجديد بدأ الوزير قال اوبن بوك كتاب ورقي مش تاب، والكتابة علي التابلت تستغرق الوقت، والسماح بورقة بها القوانين ذلك سيوفر وقت للطلبه وخصوصا إن الإمتحانات صعبه ومستواها ليس هين، فأبسط شئ السماح للطلبه بورقه بها القوانين وشكرا".

وأشارت عبير إلي أن طلاب الصف الأول الثانوي يخوضون أول تجربة لهم في النظام الجديد، إمتحان إلكتروني وبالتالي لابد من مراعاتهم خاصة وأنهم لم يتدربوا علي جهاز التابلت في إمتحان تجريبي من قبل، لافته إلي أن الدفعات السابقة خاضت إمتحانات تجريبية علي عكس طلاب هذا العام.