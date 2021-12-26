تعرف على أماكن حفلات رأس السنة 2022

يستعد الكثير من المواطنين في شتى المحافظات لاستقبال احتفالات رأس السنة التي تفصلنا عنها أيام قليلة، ويجهز البعض نفسه لحضور حفل نجمه المفضل، كما يفضل البعض الآخر الخروج مع الأصدقاء في الملاهي الليلية أو المنتزهات لقضاء أوقات سعيدة تظل ذكرى خالدة لهم، الأمر الذي يرصد من خلاله موقع "دوت الخليج" أماكن الحفلات التي من المقرر أن يتم تدشينها خلال احتفالات رأس السنة.

دوت الخليج

حفل أحمد سعد في راس السنه

يجهز المطرب الغنائي أحمد سعد لحفله المنتظر الذي سيقام في رأس السنة بالقاهرة، بمشاركة المطربة سيماء المغربي، وشاهيناز وحودة بندق، وذلك في الجريك كامبس بالتحرير، يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 من الساعة السادسة مساءً حتى 12 منتصق الليل. وتكون أسعار التذاكر في الحفل الغنائي للمطرب أحمد سعد، وشيماء المغربي، وشاهيناز وحودة بندق، يوم الجمعة، من 300 و500 و750 جنيها.

حفل كايروكي

وينتظر العديد من محبي النجم كايروكي، حفله الجديد الذي سيقام في زيد بارك بمنطقة الشيخ زايد، وتكون يقام الحفل في زيد بارك الشيخ زايد يوم 23 ديسمبر 2021، وأسعار تذاكر الحفل في رأس السنة 2022 في القاهرة 300، 500 و650 جنيهًا.

حفل محمد عدوية

وفي شارع التسعين بأحد فنادق التجمع الخامس، يشارك النجم محمد عدوية جمهوره بحفل ليلة رأس السنة 2021، بمشاركة يارا محمد وأحمد عامر، ويكون سعر تذكرة محمد عدوية في الكريسماس بالقاهرة مع يارا محمد وأحمد عامر 600 جنيه للفرد، شاملة وجبة العشاء.

حفل رامي صبري ومحمود الليثي

ويقام حفل المطرب رامي صبري في رأس السنة 2022 في القاهرة بفندق تيوليب جاردنز التجمع الخامس، وذلك بمشاركة المغني الشعبي محمود الليثي. وتبلغ أسعار تذاكر حفل الفنان رامي صبري في رأس السنة 2022 في القاهرة 650 و1500 جنيه، ويشترط لحضور حفل رامي صبري في الكريسماس 2022 الدخول بالملابس الرسمية لمن يزيد عمره عن 18 سنة فقط، منع تناول الكحوليات والخمور.

حفل نيكول سابا ورضا البحراوي

تشارك نيكول سابا المطرب الشعبي رضا البحراوي، في حفلها الذي يقام ليلة رأس السنة 2022 يوم الخميس 30 ديسمبر الجاري، من الساعة 6 مساءً حتى منتصف الليل، وتباع تذاكر حفلة نيكول سابا في رأس السنة بأسعار 300، 500 و750 جنيها.

ويقام الحفل بالمشاركة مع المغني رضا البحراوي في الجريك كامبس بالتحرير.

حفلة ويجز

ومكان حفلة ويجز في رأس السنة في القاهرة 2022 في التجمع الخامس، فاميلي بارك بمشاركة مغني الراب ليجي سي.

سعر تذكرة حفلة ويجز في رأس السنة 2022 بالتجمع الخامس في القاهرة 300 و500 جنيه.

حفلات رأس السنة 2022 في مركز الإبداع

ومن حفلات رأس السنة 2022 في الإسكندرية التي تم الكشف عن برنامجها احتفالات الكريسماس في مركز الإبداع والتي من المقرر أن تقام يوم الخميس 30 ديسمبر 2021.

ويحيي حفلات رأس السنة في 2022 في الإسكندرية بمركز الإبداع حفل موسيقي بقيادة ميجانيو سمير عزيز ميخائيل، الساعة 7 مساءً.

وسعر حفل مركز الإسكندرية للإبداع في الكريسماس 2022 للفرد مقابل الدخول هو 50 جنيه.