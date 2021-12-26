التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

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أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن تشكيل الفريق لمواجهة كريستال بالاس، بالدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويتواجد توتنهام حاليا بالمركز السابع بالدوري الإنجليزي ولديه 26 نقطة، بينما كريستال بالاس يتواجد في المركز الـ 11 برصيد 20 نقطة. وفيما يلي تشكيل توتنهام الرسمي للمباراة: حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: رويال، سانشيز، إريك داير، تانجانجا خط الوسط: ريجولين، سكيب، لوكاس مورا خط الهجوم: هويبيرج، هيونج مين سون، هاري كين أما تشكيل كريستال بالاس الرسمي كالأتي: حراسة المرمى: جوايتا خط الدفاع: وارد، تومكينس، أنديرسون، ميتشيل خط الوسط: كوياتي، هوجيس، جالاجير خط الهجوم: إدوارد، زاها، جوردان أيو التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال ونوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي أعلن مايكل أرتيتا التشكيل الرسمي لفريق أرسنال استعدادا لمواجهة نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي. ويتواجد ارسنال حاليا في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، أما نوريتش لديه 10 نقاط ويتواجد في المركز الأخير. وفيما يلي تشكيل أرسنال الرسمي: حراسة المرمى: رامسديل خط الدفاع: بن وايت، هولدينج، جابرييل، كيران تيرني خط الوسط: توماس بارتي، جرانيت تشاكا، ساكا خط الهجوم: مارتينيلي، لاكازيت، أوديجارد تشكيل نوريتش سيتي الرسمي: حراسة المرمى: جان خط الدفاع: ويليامز، جيبسون، كاباك، أرونز خط الوسط: ماكنيل، جيلمور، داويل خط الهجوم: بوكي، سارجينت، بلاشتا نتيجة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين وكان كلا المدربين يريدان تحقيق الفوز، مما شهدنا مباراة قوية وعالية على المستوى الهجومي. وتألق النجم البرتغالي كريستينو رونالدو وأستطاع قيادة فريقه لتحقيق الفوز بعد التعثر في أخر المباريات بالدوري. وأحرز اهداف مان يونايتد كلا من رونالدو هدفين وهدف لـ برونو فيرنانديز، بينما سجل لارسنال أوديجارد وسميث رووي. وبتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 21 في المركز السابع، بينما ظل أرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس.

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