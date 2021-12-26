/668433/التشكيل-الرسمي-لمباراة-وست-هام-يونايتد-وساوثهامبتون-بالدوري-الإنجليزي

أعلن ديفيد مويس، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد عن التشكيل الرسمي لمواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد وست هام يونايتد في المركز الخامس برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة.

وفيما يلي تشكيل وست هام الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: فابيناسكي

خط الدفاع: كوفال، داوسون، عيسى ديوب، ماسواكو

خط الوسط: ديكلان رايس، سوتشيك، فلاسيك

خط الهجوم: فورناليس، سعيد بن رحمة، بوين

أما التشكيل الرسمي لفريق ساوثهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: فراسر فورستر

خط الدفاع: ليفرامنتو، بيدناريك، ساليسو، والكر بيترز

خط الوسط: روميو، ورد براوس، والكوت

خط الهجوم: اليونسي، ريدموند، بروخا

ليفربول يقصي ليستر سيتي من كأس الرابطة الإنجليزية في غياب صلاح

تأهل ليفربول على حساب ليستر سيتي من الدور ربع النهائي من كاس الرابطة الإنجليزية، بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة 5/4.

وكان أنتهى الوقت الأصلي بالمباراة بالتعادل 3/3، وأحرز أهداف الريدز كلا من تشامبرلين وجوتا ومينامينو، بينما أحرز لليستر كلاً من جيمي فاردي هدفين وجيمس ماديسون هدف.

وغاب عن اللقاء الفرعون المصري محمد صلاح، حيث فضل يورجن كلوب إراحة العديد من اللاعبين خلال اللقاء.

وأستطاع ليفربول أن يحرز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة بعدما كان متأخر بنتيجة 3/2، وينقذ كتيبة كلوب اللاعب الشاب مينامينو .

ليضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين.

تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي

حراسة المرمى: كويمين كيليهير

الدفاع: كونور برادلي – جو جوميز – بيلي كوميتو – كوستاس تسيميكاس

الوسط: تايلر مورتون – جوردان هندرسون – أوكسلايد تشامبرلين

الهجوم: نيكو ويليامز – تاكومي مينامينو – روبرتو فيرمينو

ويتواجد على دكة البدلاء: بيتالوجا – إبراهيما كوناتيه – جيمس ميلنر – نابي كيتا – ديوجو جوتا- جوردون – بيك – كوينساه - ولتمان