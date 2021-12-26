/668438/رئيس-لجنة-الصحة-بمجلس-الشيوخ-يجب-منح-المجلس-القومي-للسكان-شخصية-اعتبارية-مستقلة-بعيدا-عن-وزارة-الصحة

قال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: يجب منح المجلس القومي للسكان شخصية اعتبارية مستقلة بعيداً عن وزارة الصحة بصلاحيات واهداف واضحة عودة وزارة للسكان او علي الأقل نقل تبعية المجلس القومي تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.

دوت الخليج يرصد التفاصيل

حيث تم وضع خطط سكانية قصيرة المدي تؤتي ثمارها سريعاً تجعل المواطن يشعر بثمار التنمية عقدت لجنه الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر اجتماعا اليوم لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر و الحلول و المقترحات التى تدور حولها.

قضية السكان اهملة لفترات طويلة

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ قضية السكان اهملت لفترات طويلة وكانت وزارة مستقلة ثم اصبحت مجلساً تحت رئاسة رئيس الجمهورية ثم تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وأخيراً تحت رئاسة وزير الصحة ، ويوحي هذا التدرج بأن القضية السكانية كانت علي الهامش ومن الأفضل رجوع وزارة للسكان او علي الأقل نقل تبعية المجلس القومي تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بمنح المجلس القومي للسكان شخصية إعتبارية مستقلة بعيداً عن وزارة الصحة بصلاحيات واهداف واضحة يتم محاسبته عليها ، ووضع خطط قصيرة المدي تؤتي ثمارها سريعاً تجعل الموطن يشعر بثمار التنمية وعدم الاكتفاء بالخطط الاستراتيچية بعيدة المدي التي تؤتي ثماراها بعد سنوات طويلة قد تصل الي عشرين عاماً.

كما صرح رئيس اللجنة بضرورة وضع مستهدف مستقل لكل محافظة بلا مركزية وبأهداف وارقام ووسائل مستقلة فما يصلح لمحافظة القاهرة لا يصلح لمطروح او محافظات الصعيد. كما أوصت اللجنة بعمل تقييم لمحافظين سنوياً بناءً علي نجاحهم في تطبيق خطة المجلس القومي للسكان والسيطرة علي الزيادة السكانية بمحافظاتهم طبقاً للخطة الموضوعة للمحافظة بعد مراعاة البعد الاجتماعي والثقافي لكل محافظة علي حدة.

كما أوصت اللجنة بوضع تشريعات لمحاسبة المسؤلين المقصرين علي نفس الخط بالتوازي مع محاسبة المواطنين الغير ملتزمين لتشمل سياسة الثواب والعقاب الجميع لما توليه هذه القضية من خطر داهم علي مستقبل الوطن ، كما يحب نقل الثقافة السكانية لجميع موظفي الحكومة والسادة الوزراء كقضية أمن قومي واستغلال قوة الدفع الكبيرة من القيادة السياسية لتحقيق كل اهداف الخطة السكانية علي اكمل وجه وانجاز ما فاتنا في السنوات الماضية.

حيث شارك في الإجتماع كلا من : دكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي , والدكتور حسين عبد العزيزمستشار رئيس الجهاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء والمشرف العام على التعداد السكانى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، دكتورة نهلة عبدالتواب ممثل مجلس السكان الدولى في مصر ، دكتورة هدى محمد رشاد أستاذة بالجامعة الأمريكية والخبير الديموغرافى ، والدكتورة فاتن غازي مقرر للمجلس القومي للسكان.