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رئيس البنك الزراعى يستعرض جهود دعم الفلاح بزراعة النواب ..والأغلبية:جهود مقدرة

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شارك علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصرى، بمناقشات لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، موجهًا الشكر للأعضاء على التعاون والدعم لإنجاح خطة واستراتيجية البنك الزراعى،وخاصة فى الشكاوى والمقترحات التى يتم وضع رؤى لتنفيذها على أرض الواقع بما يخدم  الفلاح المصرى.

دوت الخليج

واستعراض فاروق جهود البنك الزراعى لخدمة الفلاح المصرى، وكافة المباردات التى تصب فى صالح المواطن من جانب البنك سواء فيما يتعلق بإسقاط الديون،أو هيكلة القروض للعملاء المنتظمين ومراجعة الفائدة التسليفية  وغيرها من التحركات التى تدعم  عمل الفلاح فى مصر والوقوف بجانبه ودعم مصالحه.

 

رئيس البنك الزراعى يستعرض جهود دعم الفلاح بزراعة النواب ..والأغلبية:جهود مقدرة

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من ناحيته وجه النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، الشكر والتقدير لرئيس البنك على الجهود المبذولة من أجل الفلاحيين وإسقاط الديون.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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