قائمة منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة قطر ودياً

/668444/قائمة-منتخب-مصر-لكرة-اليد-لمواجهة-قطر-وديا

أعلن الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للرجال، عن قائمة المنتخب الوطني التي تتوجه لقطر لملاقة المنتخب العنابي في مبارتين وديتين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت قائمة الفراعنة بها 20 لاعبًا للسفر غدًا الإثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمواجهة منتخب قطر في مباراتين وديتين يومي الثلاثاء والخميس 28 و30 ديسمبر الجاري بمشاركة اللاعبين المحترفين.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد للرجال:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - عصام الطيار – محمد علي

الدائرة:

إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم - أحمد عادل - وسام نوار - خالد وليد

الجناح الأيمن:

أكرم يسري - عمر خالد كاستلو

الظهير الأيمن:

أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان

صانع ألعاب:

سيف الدرع – أحمد خيري

الظهير الأيسر:

علي زين - يحيى الدرع - عبدالرحمن فيصل

الجناح الأيسر:

عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن

ويرأس بعثة المنتخب المتجهة إلى الدوحة، الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ومن المقرر أن ينضم الإسباني رورتو جارسيا باروندو للمنتخب في الدوحة مباشرة.

منتخب مصر يتوج بالبطولة الودية بالسعودية

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد الفوزن على المنتخب السعودي، صاحب الأرض المستضيفة لبطولة الدورة الدولية الودية، بنتيجة 31 مقابل 17، في لقاء جمع بين المنتخبين في ختام منافسات البطولة.

منتخب مصر يواصل انتصاراته في السعودية

منتخب مصر انتصر في مباراته الأولى بالدورة الدولية الودية على البحرين بنتيجة 30-29، قبل أن يحقق الفوز في مباراته الثانية على المنتخب المغربي بنتيجة 40-28.

ويترأس عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بعثة المنتخب المصري في السعودية، والتي يقودها المدرب الإسباني روبن جاربايا أريناس، المدرب المساعد للمنتخب المصر في ظل غياب المدير الفني روبرتو جارسيا باروندو.

ويتواجد في البطولة الدولية الودية التي تقام في السعودية 4 منتخبات هم: مصر والسعودية والمغرب والبحرين.

وكان روبن جاربايا أريناس قد اختار 19 لاعبا لقائمة منتخب مصر لكرة اليد في البطولة على رأسهم كريم هنداوي وعصام الطيار حراس المرمى وأحمد الأحمر العائد من الاعتزال.

منتخب اليد يستعد للدوري الذهبي

ويستعد المنتخب المصري عقب البطولة للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودي في فرنسا من 7 إلى 9 يناير بمشاركة منتخبات فرنسا والنرويج والدنمارك.

وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر تأجيل كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد والتي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022، إلا أن الاتحاد المصري قرر المشاركة في الدورة الدولية بفرنسا.