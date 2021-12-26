تقرير: الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030..و 100 تريليون دولار حجم الناتج الاقتصادي العالمي

/668445/تقرير-الصين-ستصبح-أكبر-اقتصاد-في-العالم-بحلول-2030و-100-تريليون-دولار-حجم-الناتج-الاقتصادي-العالمي

كشف تقرير اليوم الأحد أن الناتج الاقتصادي العالمي سوف يتجاوز الـ 100 تريليون دولار لأول مرة العام المقبل 2022 في سابقة هي الأولى من نوعها، وأن وصول الصين إلى أكبر اقتصاد في العالم وتفوقها على الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر إلى أنها الاقتصاد الأول في العالم سيأخذ وقتا أطول قليلا عما كان يُتوقع سابقا.

دوت الخليج

تفوق الصين على أميركا باعتبارها الاقتصاد الأول عالمياً سيستغرق وقتاً أطول قليلا

وقالت شركة الاستشارات البريطانية " سيبر" أنه تتوقع أن تصير الصين أكبر اقتصاد في العالم متجاوزة الولايات المتحدة من حيث القيمة الدولارية في عام 2030 أو يزيد عن ذلك عامين وذلك في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية في العام الماضي.

فيروس كورونا والاقتصاد العالمي

وتوقعت تقارير بريطانية نُشرت سابقًا أن وباء فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية جاءت لصالح الصين.

وترى شركة " سيبر" إن الهند على وشك التفوق على فرنسا اقتصاديًا العام المقبل ومن ثم بريطانيا بحلول 2023 وذلك لاستعادة مكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم.

كما توقع التقرير تصبح روسيا ضمن أعلى عشر اقتصادات في عام 2036 كما يظهر أن إندونيسيا في طريقها لأن تصبح المركز التاسع بحلول عام 2034، كما تحدث التقرير أن ألمانيا في طريقها لتخطي اليابان من حيث الناتج الاقتصادي بحلول عام 2033