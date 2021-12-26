وزيرة الصناعة من البرلمان:«عمرى ما بقطع أكل عيش عامل ولا أذيه»

/668449/وزيرة-الصناعة-من-البرلمانعمرى-ما-بقطع-أكل-عيش-عامل-ولا-أذيه

استعرضت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ضوابط استخراج التراخيص للسلع الاستراتيجية والتى يعتبر الحديد والصلب منها، وبالتالى لا تستطيع هيئة التنمية الصناعية استخراج تراخيص إلا وفقا للقانون والضوابط والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع صناعة البرلمان

السلع الاستراتيجية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة كافة الرسوم والمستحقات اللازمة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة فى صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهى شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% حسبما ورد فى طلبات الإحاطة، بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

وتابعت جامع:" فى حال وجود وضع قائم يضم عدد من العاملين هذا ما يكون من الأولويات التى تعمل الوزارة وفقا لها حيث تضع العاملين فى الاعتبار بصورة كبيرة وتكون حريصة عليهم، وما يعنينا فى شركة الدلتا قوة العمالة، مطالبة أزود عمالة، مش أقطع عيش عامل، مش ممكن أفكر مجرد التفكير فى أذية عامل فى أكل عيشه".

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنها عرضت الموضوع محل طلبات الإحاطة على مجلس الوزراء، لإيجاد حلول لإصدار هذه الرخصة يتوافق قانونا، وهناك خطوات على الأرض تتم فى الوقت الحالى بالفعل، حيث تم تجديد السجل الصناعى لمدة ثلاثة شهور لعدد من المنتجات عدا البيلت، ويتم حاليا حل البليت".

وأشارت الوزيرة، إلى أن إنتاج البليت وترخيصه تم عرض مذكرة تفصيلية به على رئيس مجلس الوزراء، الذى رحب وشدد على ضرورة إيجاد مخرج لهذا الأمر، وفي نهاية الاسبوع المقبل أو خلال أسبوعين بحد أقصى، سيتم الوصول لقرار يتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، لحل هذا الأمر.