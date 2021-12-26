/668453/نائبة-بالشيوخ-الصعيد-يحظى-بإهتمام-رئاسي-كبير-وتوشكى-الخير-يعزز-من-الأمن-الغذائي

وأكدت رمزي في بيان لها، أن مشروع "توشكي الخير" هو أكبر مشروع استصلاح زراعي في منطقة الشرق الأوسط، وسيحقق نقلة نوعية في ملف الزراعة حيث سيساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل والخضروات والفاكهة مشيرة إلى أن الدولة حريصة على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية لمواطنيها.

أمل رمزي: هناك اهتمام من جانب الرئيس السيسي بتنمية الصعيد

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة في ملف الاستصلاح الزراعي والاستفادة من الأراضي الصحراوية في الزراعة بجانب توسيع رقعة المساحة المعمورة ، لافته أن الدولة تعتمد على أحد أساليب الاستصلاح الزراعي والري الحديث لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بأقل كمية مياه ممكنة حيث يأتي هذا المشروع ضمن البرنامج الرئاسي لزراعة 4 ملايين فدان. وأوضحت رمزي، أن هناك اهتمام من جانب الرئيس السيسي بتنمية الصعيد، والعمل على تحقيق مفهوم التنمية الشاملة في محافظات الصعيد بحيث يكون هناك مشروعات تنموية وخدمية وزراعية وصناعية تضمن توفير فرص عمل وخلق مناخ استثماري في محافظات الصعيد حيث تأتي هذه الخطة بالتزامن مع الانجازات التي تقوم بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير البنية التحتية وتوفير كافة احتياجات أهالي الصعيد