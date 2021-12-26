/668454/علاء-قريطم-عن-افتتاحات-الصعيد-السيسي-يعيد-صياغة-مستقبل-الاستثمار-الزراعي فى-مصر
أشاد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ،افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات التنموية في الصعيد،منهاالمشروع القومى"توشكى الخير"،مشيرا الى ان الدولة بكافة مؤسساتها التنفيذية تبذل مجهودًا كبيرًا أعادة صياغة شكل الاقتصاد القومي.
دوت الخليج يرصد تعليق علاء قريطم بشأن افتتاحات الصعيد
افتتاحات الصعيد
وقال قريطم فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن كل ما تم من مشروعات قومية وتنموية يعيد تهيئة المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمه فيها، مؤكدا أن مشروع توشكى يعد مستقبل مصر للاستثمار الزراعى فى الخير والنماء، خاصة بعد إضافة مساحات زراعية جديدة فى الفترات الماضية لزيادة الرقعة الزراعية لتصبح أراضى زراعية جاهزة للاستغلال الأمثل والتى يمكن أن تحقق طموحات الشباب فى توفيرفرص العمل .
واوضح عضو مجلس النواب ،ان مشروع توشكي سيعمل على خلق مجتمعات عمرانية جديدة وتخفيف الضغط على الوادى والدلتا، حيث قامت وزارة الرى بإنشاء البنية القومية للمشروع على مساحة 350 ألف فدان.
ولفت قريطم ،إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بكل المحافظات، تخلق العديد من فرص العمل للشباب،خاصة ان مشروع توشكي يأتي فى إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5% إلى 25% من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية.
ويعد توشكى أحد أهم المشروعات القومية فى مجال الزراعة لتوفير ملايين المنتجات الزراعية المختلفة للدولة من خلال استصلاح واستزراع حوالى 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى، من خلال تخصيص الأراضى لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة، فى إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المنزرعة من 5% إلى 25% من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية.
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