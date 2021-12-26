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صناعة النواب توصى بإنهاء رخصة البليت لشركة الدلتا خلال اسبوعين حد أقصى

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اوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الاحد بضرورة إنهاء مشكلة رخصة البليت  لشركة الدلتا للحديد والصلب ، حرصا علي المال العام والموظفين في مدة اقصاها أسبوعين، مؤكدة على أنه في حالة عدم التنفيذ سيتم تقديم طلب احاطة اخر وسيتم بعدها تصعيد الامر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع صناعة البرلمان 

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شركة الدلتا للحديد والصلب 

جاء ذلك اثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مجاهد نصار، عاطف محمد المغاوري،ضياء الدين داوود، بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة الرسوم والمستحقات اللازمة كافة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%، بحضور  الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

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وقال معتز محمود ان اللجنة تعكف  علي عدد من الملفات بالقطاع الصناعي حول ضم جميع المشاكل التي تواجه كل قطاع علي حدة ووضع حلول مناسبة له ، مشيرا الي ان هدف اللجنة عمل قانون صناعة موحد .

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وافاد معتز، أن تطوير الصناعة لن يأتي في مدة قصيرة بل الدولة قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية والتي تخطت الـ6 مليار، طالبا من النواب أخطاره بجميع الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير وتشجيع  الصناعة لتحقيق ال 100 مليار

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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