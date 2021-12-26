صناعة النواب توصى بإنهاء رخصة البليت لشركة الدلتا خلال اسبوعين حد أقصى

- 1/3
- 2/3
- 3/3
/668456/صناعة-النواب-توصى-بإنهاء-رخصة-البليت-لشركة-الدلتا-خلال-اسبوعين-حد-اقصى
اوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الاحد بضرورة إنهاء مشكلة رخصة البليت لشركة الدلتا للحديد والصلب ، حرصا علي المال العام والموظفين في مدة اقصاها أسبوعين، مؤكدة على أنه في حالة عدم التنفيذ سيتم تقديم طلب احاطة اخر وسيتم بعدها تصعيد الامر.
دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع صناعة البرلمان
شركة الدلتا للحديد والصلب
جاء ذلك اثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مجاهد نصار، عاطف محمد المغاوري،ضياء الدين داوود، بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة الرسوم والمستحقات اللازمة كافة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وقال معتز محمود ان اللجنة تعكف علي عدد من الملفات بالقطاع الصناعي حول ضم جميع المشاكل التي تواجه كل قطاع علي حدة ووضع حلول مناسبة له ، مشيرا الي ان هدف اللجنة عمل قانون صناعة موحد .
وافاد معتز، أن تطوير الصناعة لن يأتي في مدة قصيرة بل الدولة قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية والتي تخطت الـ6 مليار، طالبا من النواب أخطاره بجميع الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير وتشجيع الصناعة لتحقيق ال 100 مليار
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صناعة النواب توصى بإنهاء رخصة البليت لشركة الدلتا خلال اسبوعين حد أقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.