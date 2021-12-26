«قل أعوذ برب الفلق»..عمر كمال يوجه رسالة للجمهور ب «الخرزة الزرقاء»

/668457/قل-أعوذ-برب-الفلقعمر-كمال--يوجه-رسالة-للجمهور-ب-الخرزة-الزرقاء

بعد النجاح الذي يواصل الفنان ومؤدي المهرجانات عمر كمال تحقيقة، خاصة بعد أغنيته الجديدة التي يتعاون بها مع المطربة الشابة شيماء مغربي والتي أتت بعنوان «انتي قلبي»، أصبح قلقه في تزايد من الإصابة بالحسد.

دوت الخليج يرصد أحدث رسالة لعمر كمال الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ونشر عمر كمال منذ قليل، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو يرتدي جاكت أسود مليء بالخرز الأرزق، لكنه لم يكتفي بذلك فأمسك في يديه أيضا خرزتين، داعيا بابتعاد العين الحاسدة عنه، إذ اكتفى بالتعليق عليها: «قل أعوذ برب الفلق».

عمر كمال ونجاحات مهرجان «إنتي قلبي»

من ناحية أخرى، حقق كليب انتي قلبي، بعد 21 ساعة من طرحه عبر قناة عمر كمال الرسمية على موقع الفيدويهات يوتيوب، مليون و100 ألف مشاهدة، كما حظيت بالترتيب الثالث للأكثر روجا عبر يوتيوب.

وحرص عمر كمال على الإحتفال بهذا الحدث بشكل متواصل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

مهرجان انتي قلبي وربنا

ويعد مهرجان انتي قلبي وربنا من غناء عمر كمال وشيماء المغربي، وهو من كلمات إسلام المصري وألحان علي صابر وعمر كمال وتوزيع إسلام ساسو.

وأتت كلمات العمل على النحو الأتي: “انتي قلبي وربنا نسيتيني العكننه تخنقيني تعصبيني مش هتمشي من هنا كل حاجه ف دنيتي انتي اصلا ضحكتي وبامانه انتي الامانه نفسي اخد فرصتي متيجي لحظه جنبي وتخش قلبي دانت اللي شاغل البال حبيبي بس انت مين غيرك انت فالته وعاجبني يا غزال مافيش بعد وعد لو برء رعد هفضل معاك مهما طال يا نور عيني ياللي شمسي وضلي قمري وجمالك خيال”.

خطوبة عمر كمال المزيفة

يشار إلى أن عمر كمال خدع الجمهور خلال الأسابيع الماضية، بنشر صور له برفقة المطربة شيماء المغربي، وكان يكتب انتي قلبي وربنا، واوحى أنه تقدم لخطبتها. كما نشر فيديو وهو يقوم بمفاجأة لشيماء على ضفاف النيل، حتى فوجئ الجمهور بأنها دعاية من عمر كمال لمهرجان انتي قلبي وربنا.