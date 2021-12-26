قبل احتفالات رأس السنة.. الصحة العالمية تقدم نصائح مهمة للوقاية من كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكدت المنظمة، أن السلامة من فيروس كورونا أفضل هدية خلال موسم الأعياد هذا العام. ونصحت منظمة الصحة العالمية بضرورة الاحتفال من الأماكن المفتوحة أو فى أماكن ذات تهوية جيدة، وتجنب الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامات. كما نصحت المنظمة بضرورة غسل الأيدى بانتظام بالماء والصابون للوقاية من عدى فيروس كورونا.

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