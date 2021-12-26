إزالة منشآت مخالفة تحجب رؤية النيل بالجيزة

وذكرت محافظة الجيزة، فى بيان اليوم الأحد، أن المحافظ وجه بإزالة بعض المنشآت والأسوار التابعة للنوادى والمطاعم المطلة على النيل لما تسببه من حجب لرؤية النيل ومخالفة للتراخيص الممنوحة فى ذلك الشأن.
وأكدت مواصلة أعمال إزالة عدد من المخالفات البنائية التابعة للمطاعم والمنشآت المطلة على النيل بشارع البحر الأعظم، وتنفيذ أعمال تنسيق عام لمسار الطريق وتوحيد الشكل العام للأسوار بالطريق.
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