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إزالة منشآت مخالفة تحجب رؤية النيل بالجيزة

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محمد صابر 2021-12-26 17:40 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - تابع طه عبد الصادق رئيس حى جنوب الجيزة إزالة أسوار ومنشآت مقامة بالمخالفة بنادى المعلمين تحجب رؤية النيل ومخالفة لشروط التراخيص الممنوحة تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة أحمد راشد بمتابعة أعمال تطوير شارع البحر الأعظم.

وذكرت محافظة الجيزة، فى بيان اليوم الأحد، أن المحافظ وجه بإزالة بعض المنشآت والأسوار التابعة للنوادى والمطاعم المطلة على النيل لما تسببه من حجب لرؤية النيل ومخالفة للتراخيص الممنوحة فى ذلك الشأن.

وأكدت مواصلة أعمال إزالة عدد من المخالفات البنائية التابعة للمطاعم والمنشآت المطلة على النيل بشارع البحر الأعظم، وتنفيذ أعمال تنسيق عام لمسار الطريق وتوحيد الشكل العام للأسوار بالطريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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