الأرصاد تحذر: موجة طقس سيء تضرب البلاد بداية من الخميس

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ابتداء من غدا الإثنين إلى السبت المقبل، حيث يسود طقــس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية مائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شــديد البــرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع علي وســط سينـــاء.

وأضافت الأرصاد أن الطقس يشهد غدا الاثنين شبورة مائية، من 5 الى 8 صباحا على بعض الطـــرق المؤديـــة من والى القـاهـــــــرة الكبـرى والوجـــه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطـار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فتـــرات متقطعة.

وأكدت أن يوم الثلاثاء يشهد شبورة مائية من 5 الى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القـاهـرة الكبـرى و الوجـــه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فتـــرات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه يشهد الأربعاء المقبل نشـاط رياح على مناطق من اقصى الغرب على فترات متقطعة، وأمطــار خفيفــة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الدلتا على فتـــرات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من عدم استقرار الطقس خلال الفترة من يوم الخميس 30 ديسمبر2021 إلى السبت 01 يناير 2022، حيث تسود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حيث تسقط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد يصاحب ذلك نشاط للرياح واضطراب فى حركة المالحة البحرية على البحر المتوسط.