شكرى يؤكد توجه مصر الثابت بالأولوية السياسية لدفع العلاقات مع دول أفريقيا

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، على التوجه الثابت لدى الدولة المصرية بإيلاء الأولوية السياسية لدفع وتطوير العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية، وذلك على ضوء الارتباط التاريخى والمصالح الاستراتيجية المشتركة التى تربط مصر بدول القارة فى إطار من الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، اليوم الأحد، لاجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية، والتى تُعقَد برئاسة وزارة الخارجية وعضوية مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والذى عقد بمقر وزارة الخارجية.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكرى شدد خلال مشاركته فى الاجتماع على ضرورة تنسيق الجهود الوطنية وتعزيزها فى سبيل مواصلة التحرك النشط على الساحة الإفريقية والارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مختلف دول وأقاليم القارة فى شتى المجالات ذات الأولوية المشتركة للجانبين.

وأوضح المتحدث أن شكرى أكد كذلك إيلاء وزارة الخارجية، من خلال بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، الأولوية الواجبة للشركات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص المصرية لتيسير نفاذها إلى أسواق الدول الإفريقية، وكذا للارتقاء بمعدلات التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى مع دول القارة.

كما شدد الوزير على التزام مصر بمواصلة أنشطة تدريب وبناء قدرات الكوادر الإفريقية بمختلف المجالات فى إطار التضامن والأخوة والتكامل المنشود.